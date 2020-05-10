«Верный защитник Родины»: сыновние чувства Си Цзиньпина

Семья и семейные традиции стали прочным фундаментом в формировании главы КНР Си Цзиньпина как государственного лидера.

Особенно значение для лидера Поднебесной имеют наставления его матери, привившей сыну глубокую ценность крепких семейных уз не только собственных близких, но и всего китайского народа. В 2015 году, на вечере, посвященном празднованию китайского Нового года по лунному календарю, Си Цзиньпин проникновенно прочел строки стихотворения «Путник» поэта периода правления династии Тан Мэн Цзяо (751 — 814):

У матушки милой в руках с длинной ниткой иголка:

Халат свой накинуть торопится путник – в дорогу спешит.

Чем ближе прощанье, тем чаще и чаще стежки на одежде,

Ведь страшно и думать, когда же домой теперь его жди?

Кто знает, заплатит ли колос растущий, родной

За теплую ласку весны своей силою, сердцем, душой?

Это стихотворение символизирует значение материнских наказов для Си Цзиньпина и его глубокое понимание важности семейных ценностей.

Среди многочисленных рамок с фотографиями на книжных полках в кабинете председателя КНР Си Цзиньпина есть одна особенная. На фото в непримечательной деревянной рамке, он прогуливается по парку под руку со своей пожилой матерью. Отметим, что чувства, которые Си Цзиньпин испытывает к своей семье, по-настоящему почтительны и всеобъемлющи: это настоящие крепкие родственные узы.

Семья – первая и, пожалуй, самая важная школа человека, а значит родители становятся его первыми учителями. Мать Си Цзиньпина, Ци Синь с детства прививала сыну чувства ответственности, патриотизма и долга перед страной.

Однажды, когда будущему главе КНР было всего лет пять-шесть, маленький Си устал и никак не желал шагать по дороге. Тогда мать понесла его на спине и зашла в книжный магазин «Синьхуа», где купила сыну книгу о национальном герое Китая Юэ Фэе. В этом произведении был рассказ о том, как мать Юэ Фэя сделала ему татуировку в виде слов «Верный защитник Родины». «Но это же так больно!» — воскликнул Си Цзиньпин. «Конечно! Очень больно! Но эти слова запомнятся навсегда!», — твердо ответила ему мать. Таким образом слова «Верный защитник Родины» не просто врезались в память Си Цзиньпина, но и наполнили его жизнь особым смыслом.

Оба родителя Си Цзиньпина являются давними и преданными членами Коммунистической партии Китая. Ци Синь приступила к революционной работе в возрасте всего 13 лет. В 17 лет, она вступила в ряды Компартии Китая и с того дня беспрерывно трудилась во благо китайского народа.

Именно воспитание в семье определило становление личности и ценности Си Цзиньпина. Ци Синь часто предупреждала сына, работающего на руководящих поста, что «на высоте холода не избежать!», подразумевая, что люди высокого положения зачастую оказываются в одиночестве.

Благодаря её принципиальности, ни друзья, ни родные политика не пользовались его положением в личных интересах. Да и сам будущий председатель КНР не допускал этого.

Любовь и почтение Си Цзиньпина к матери не имеет границ. При каждом удобном случае он всегда старался пообедать или поужинать с ней, пройтись по паркам, поговорить. К сожалению, по мере карьерного роста ему становилось все сложнее возвращаться в отчий дом, чтобы провести время с Ци Синь. Однако его мать, напротив, радовалась успехам сына и его трудолюбию. «Главное, делай хорошо свою работу. Это и будет самым большим проявлением твоей сыновней любви!» — писала она Си Цзиньпину.

Мать всегда напоминала сыну, что тот несет огромную ответственность перед всем китайским народом. Во многом благодаря этому сформировался стиль государственного управления председателя КНР, который помогает ему в течение многих лет успешно менять жизнь Китая к лучшему. Его личный труд — это самый яркий пример значения слов «Верный защитник Родины».