Теплоэнергетики подготовились к грядущим холодам в Петербурге

Городские энергетики подготовились к возможному похолоданию в Северной столице. Уже во вторник, 12 мая, обещают существенное снижение температуры воздуха.

Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. При этом на сегодняшний день в Петербурге действует режим периодического прокаливания. Все пятнадцать ТЭЦ и свыше 700 котельных продолжают свою работу, но тепло поступает в батареи не столь активно.

Учитывая грядущие холода, если среднесуточная температура достигнет показателей ниже +8 градусов, подача тепла в жилых зданиях возобновится в прежних объемах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 мая в Санкт-Петербурге солнечно, благодаря пришедшему в город антициклону. Он разогнал облака и обеспечил день без осадков.