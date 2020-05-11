Новая неделя в Ленобласти начнется с ливня, грозы и снега

Новая неделя в Ленобласти начнется с ливня, грозы и снега
В Ленобласти пройдет мокрый снег. Фото: pixabay.com

Погода в Ленобласти удивляет жителей своим разнообразием. Сегодня в регионе ожидается мокрый снег.

Так, в понедельник, 11 мая, в области усилится ветер: его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. В ночное время столбик термометра опустится от -2 до +4 градусов, местами пройдет мокрый снег.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в дневное время температура поднимется до +22 градусов. Также обещают кратковременные дожди, на западе ливни и гроза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице сегодня потеплеет до 21 градуса тепла. Горожане не спешат выходить на улицу, несмотря на потепление. Вечером прогнозируют кратковременные дожди и местами порывы сильного ветра.

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