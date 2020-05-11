Смертность в Москве в апреле выросла на 15%

Смертность в Москве в апреле выросла на 15%
Москва. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1024x550

Смертность в российской столице в апреле текущего года выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.

Согласно информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства, в апреле 2020 года было зарегистрировано 11 846 смертей. Годом ранее этот показатель составил 10 005.

Кроме того, показатель настоящего месяца оказался самым высоким с 2010-го.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве от Covid-19 скончалось более 900 человек. С момента начала пандемии количество жертв с каждым днем растет.

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