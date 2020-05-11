Роспотребнадзор: зарегистрированные в РФ тесты на коронавирус не продаются в интернете

Тест на коронавирус нельзя купить в интернете. Фото: pixabay.com

Тест на коронавирус нельзя купить в интернете. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре россиян предостерегли от покупки тестов на коронавирус в Сети. В ведомстве заявили, что официально зарегистрированные в РФ тесты в интернете не продают.

Как сообщается в телеграм-канале стопкоронавирус.рф, диагностику коронавируса можно проводить только с помощью тестов, официально зарегистрированных в России.

«Они не продаются в интернете», — предупредили россиян сообщении в телеграм-канале.

Ведомство также уточнило, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, отличающихся высокой точностью диагностирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 280 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 116 767 человек.