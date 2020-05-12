Под Приозерском произошло смертельное ДТП: водитель микроавтобуса съехал в кювет

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Транспорт съехал в кювет.
Трагедия случилась под утро во вторник, 12 мая, на 32 километре (плюс 800 метров) автотрассы «Пески — Подгорье». Как сообщает УГИБДД, по предварительной информации, водитель 2003 года рождения не справился с управлением. В результате машина перевернулась и влетела в деревья.
Водитель скончался на месте, его 30-летний пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Volkswagen снес фонарный столб на Песочном шоссе, к месту дорожно-транспортного происшествия приезжали электрики. Часть Выборгского шоссе осталась без света.