В поселке Ладожское Озеро мужчина лишился Toyota Alphard за пять миллионов

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители начали розыск дорогостоящей иномарки. Неизвестный угнал Toyota Alphard.

Обо всем стало известно в понедельник, 11 мая, в поселке Ладожское Озеро. В 16:09 в отдел полиции поступило сообщение от 49-летнего директора коммерческого предприятия. Он рассказал, что от дома №1 по улице Осиновецкая неизвестный совершил хищение его иномарки.

Как сообщает в Главном управлении МВД России по Петербургу и области, машину 2019 года выпуска мужчина оценил в пять миллионов рублей.

По факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Приозерском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Молодой водитель микроавтобуса съехал в кювет. Его 30-летний пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.