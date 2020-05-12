Жительницу Мурино подозревают в убийстве любовника после алкогольного застолья

Жительницу Мурино подозревают в убийстве любовника после алкогольного застолья
Мужчине было нанесено ножевое ранение. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемую в убийстве сожителя. Женщина была в алкогольном опьянении.

Преступный инцидент случился в понедельник, 11 мая, в доме №7 по Новой улице. В 17:04 в отдел полиции обратилась 21-летняя женщина. Она рассказала, что в Мурино в ее квартире находится мужчина с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские обнаружили в подъезде указанного дома 26-летнего жителя с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

Безработный мужчина проживал в той же квартире, что и позвонившая в полицию женщина. Заявительница была задержана.

Стражи порядка установили, что около 17 часов в квартире после распития спиртного между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Ладожское Озеро мужчина лишился Toyota Alphard за пять миллионов.

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Жительницу Мурино подозревают в убийстве любовника после алкогольного застолья
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