В России за сутки 3711 человек вылечились от коронавируса

В России за сутки от коронавируса выздоровели 3711 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения и 107 смертельных случаев. Всего в стране сейчас 232 243 зараженных, 2116 погибших, выздоровели 43 512 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 268 496 человек. Скончались 287 463 человека, при этом 1 533 701 выздоровели.

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