Пожар в больнице Святого Георгия мог произойти из-за возгорания аппарата ИВЛ

В МЧС допускают, что пожар в реанимационном блоке больницы Святого Георгия мог начаться из-за возгорания аппарата искусственной вентиляции легких.

«Началась работа по эвакуации больных из этого блока. В итоге 15 человек было вывезено в безопасное место, пять человек спасти не удалось», — рассказал начальник регионального управления МЧС Алексей Аникин, сообщает РИА «Новости».

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неисправность проводки. Из здания эвакуировали 150 человек. Следственные органы Петербурга расследуют пожар в больнице Святого Великомученика Георгия. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехало руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в подмосковном Красногорске среди ночи загорелся хоспис, расположенный на Тенистой улице. Были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации. Все произошло в ночь на 11 мая в шестиэтажном пансионате «Второй дом». По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.