Апрельская рождаемость в Петербурге побила антирекорд 9-летней давности

Число новорожденных петербуржцев в апреле 2020 года почти на 200 человек меньше, чем в 2019-м. Фото: pixabay.com

Число новорожденных петербуржцев в апреле 2020 года почти на 200 человек меньше, чем в 2019-м. Фото: pixabay.com

В апреле текущего года в Северной столице появились на свет 3 774 малыша, согласно данным городского комитета актов записи гражданского состояния.

Это наименьший показатель, как минимум, за последние девять лет. В аналогичное время в 2011 году в Санкт-Петербурге родились 3 980 детей. В остальные годы последнего десятилетия за каждый апрель рождалось более 4 тысяч детей. Так, в апреле 2019-го в городе на Неве на свет появилось 4 865 новорожденных.

При этом количество смертей среди жителей Петербурга в апреле выросло (5 303 человека) по сравнению с показателями февраля (5 019 человек) и марта (5 094), хотя в январе текущего года скончалось на 79 человек больше (5 382). За апрель прошлого года было выдано 5 303 свидетельства о смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, пострадавшим от коронавируса.