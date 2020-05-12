В Латвии число заразившихся COVID-19 достигло 950

В Латвии за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случаев заражения коронавирусом.

Число зараженных в стране достигло 950 человек, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. От коронавирусу в стране умерли 18 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 270 751 человек. Скончались 287 540 человек, при этом 1 534 371 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.