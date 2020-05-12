Производители мебели предупредили о банкротствах из-за карантина

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предупредили о том, что ограничительные меры из-за коронавируса могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев.

В середине апреля 41% российских производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о сокращении выручки более чем вдвое.

Президент ассоциации Александр Шестаков рассказал, что мебельные производства практически перестали осуществлять основную деятельность, однако все финансовые обязательства сохранились.

Ситуация осложняется кризисом неплатежей: мебель не включена в список товаров первой необходимости

Накануне президент Владимир Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней, рассказал о постепенном снятии ограничений и анонсировал новые меры поддержки граждан и экономики. Среди предложенных мер поддержки бизнеса — программа выдачи кредитов под 2% на поддержку занятости (причем кредиты и проценты будут списаны, если компания сможет сохранить занятость на уровне 90%) и полное списание за второй квартал налогов и страховые взносов (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 270 751 человек. Скончались 287 540 человек, при этом 1 534 371 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.