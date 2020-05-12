На фоне коронавируса компании Петербурга обязали получать QR-коды

Идею с QR-кодами предлагали внедрить еще несколько лет назад, но на добровольных началах. Теперь это обязательная мера. Фото: АБН

Идею с QR-кодами предлагали внедрить еще несколько лет назад, но на добровольных началах. Теперь это обязательная мера. Фото: АБН

На фоне сложной эпидемиологической ситуации компании Северной столицы должны оформлять QR-коды, подтверждающие соответствие их деятельности стандартам безопасности.

Постановление, утверждающее новое правило, опубликовано комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Полученный код необходимо разместить так, чтобы каждый потребитель в любой момент мог получить информацию о деятельности компании, передает АБН.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов, с которым поговорило издание, считает, что организовать работу нововведения будет сложно. Для утверждения стандарта безопасности компаниям необходимо подготовиться, закупить необходимую технику и средства защиты. После этого готовность к работе проверит комиссия из специалистов Роспотребнадзора, и владелец бизнеса получит QR-код. Претворить в жизнь такую сложную схему будет очень нелегко, считает эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оборот бизнеса в России снизился вдвое из-за пандемии.