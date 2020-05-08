Оборот российского бизнеса упал вдвое из-за коронавируса

Покупательская способность россиян снизилась, так как некоторые потеряли доход.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на аналитику IT-компании «Эвотор». В апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса упал более чем в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Отмечается, что тенденция была ясна еще в марте, когда начали закрывать школы и общественные места. Больше всего страдают модная индустрия, сфера услуг и торговля непродовольственными товарами.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью на YouTube-канале «Редакция» заявил, что хочет поддержки для российского бизнеса со стороны властей. Он также призывал позаботиться о мало защищенных группах населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге направили 1 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса.