Оборот российского бизнеса упал вдвое из-за коронавируса

Оборот российского бизнеса упал вдвое из-за коронавируса
Граждане сидят дома и мало покупают. Фото: pixabay

Покупательская способность россиян снизилась, так как некоторые потеряли доход.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на аналитику IT-компании «Эвотор». В апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса упал более чем в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Отмечается, что тенденция была ясна еще в марте, когда начали закрывать школы и общественные места. Больше всего страдают модная индустрия, сфера услуг и торговля непродовольственными товарами.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью на YouTube-канале «Редакция» заявил, что хочет поддержки для российского бизнеса со стороны властей. Он также призывал позаботиться о мало защищенных группах населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге направили 1 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бизнес власти оборот
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больницы Ленобласти получат 29 рентгенов
В Петербурге мужчина похитил женщину, чтобы завладеть ее квартирой
Оборот российского бизнеса упал вдвое из-за коронавируса
Американские машины из-за низкого спроса негде хранить
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
В России выделят 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома
Хоккеист Наиль Якупов уходит из СКА
Стало известно, от чего зависит иммунитет к коронавирусу