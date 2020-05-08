В Петербурге направили 1 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

На поддержку бизнеса в Петербурге направили дополнительные суммы. Фото: unsplash.com

На поддержку бизнеса в Петербурге направили дополнительные суммы. Фото: unsplash.com

Некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» предоставят 1 млрд рублей на докапитализацию из средств резервного фонда правительства Петербурга. Деньги направят на поддержку предпринимателей.

За счет дополнительных средств фонд увеличит активы действующих программ. Деньги также позволят расширить возможности получения льготного финансирования для малых и средних предприятий.

«Объем предоставленных фондом поручительств по обязательствам субъектов МСП перед кредиторами составит 700 млн рублей, объем микрозаймов субъектам МСП — 300 млн рублей», — рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса создан в 2007 году. Его главная задача — расширение доступа субъектов МСП к кредитным и другим финансовым ресурсам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга подготовило второй пакет мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.