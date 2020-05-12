В России стартовал прием заявок для выплат на детей

Можно получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Фото: pixabay.com

Можно получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Фото: pixabay.com

На портале «Госуслуги» заработал отдельный сервис, где можно оформить заявку на получение единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Для этого нужно перейти на сайт posobie16.gosuslugi.ru, передает РИА Новости во вторник, 12 мая, ссылаясь на пресс-службу Минкомсвязи РФ. Единовременная выплата предоставляется всем семьям с детьми от 3 до 16 лет и составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Отметим, что о возможности получения финансовой поддержки от государства во время своего выступления в понедельник, 11 мая, заявил президент Владимир Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в день обращения главы государства сайт госуслуг рухнул под наплывом желающих оформить заявку на получение выплат. По предварительным данным воспользоваться финансовой помощью хотят 22 миллиона жителей России.