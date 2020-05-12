В России стартовал прием заявок для выплат на детей

В России стартовал прием заявок для выплат на детей
Можно получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Фото: pixabay.com

На портале «Госуслуги» заработал отдельный сервис, где можно оформить заявку на получение единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Для этого нужно перейти на сайт posobie16.gosuslugi.ru, передает РИА Новости во вторник, 12 мая, ссылаясь на пресс-службу Минкомсвязи РФ. Единовременная выплата предоставляется всем семьям с детьми от 3 до 16 лет и составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Отметим, что о возможности получения финансовой поддержки от государства во время своего выступления в понедельник, 11 мая, заявил президент Владимир Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в день обращения главы государства сайт госуслуг рухнул под наплывом желающих оформить заявку на получение выплат. По предварительным данным воспользоваться финансовой помощью хотят 22 миллиона жителей России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антикризисные меры выплаты коронавирус пандемия россия социальная поддержка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России стартовал прием заявок для выплат на детей
Аппараты с масками в метро Петербурга опустели за считанные часы
На фоне коронавируса компании Петербурга обязали получать QR-коды
Онищенко прокомментировал заявление о недостоверных данных по смертности от ...
За полтора месяца в Петербурге выявили 800 объектов, нарушивших ...
Петербуржцы встретили затяжные майские холода с остывшими батареями
УФАС Петербурга заподозрило картельный сговор в сфере уборки и санобработки ...
ФСБ удалось предотвратить теракт в Тверской области