Аппараты с масками в метро Петербурга опустели за считанные часы

С 12 мая в Петербурге введен масочный режим. Вендинговые аппараты по продаже масок, перчаток и антисептиков на некоторых станциях метро опустели за считанные часы.

Так, на одной из самых загруженных станций «Улица Дыбенко» автомат с масками почти опустел к 9 утра. В нем остались только несколько многоразовых масок по 150 рублей, антибактериальные салфетки за 50 рублей и спрей за 200 рублей, пишет «Интерфакс»,

Вендинговые аппараты пока установлены не во всех вестибюлях. Утром 12 мая аппарат, в частности, отсутствовал на станции «Петроградская».

Перчатки и маски во многих аптеках из-за ажиотажного спроса также уже закончились.

С 12 по 31 мая жители Петербурга обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественных местах, транспорте и магазинах. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что автоматы с масками и перчатками могут ускорить распространение коронавируса в Петербурге. Он опасается очередей в подземке, которые вызовут риск инфицирования. Омбудсмен также указал на то, что средства индивидуальной защиты должны быть предоставлены горожанам бесплатно.