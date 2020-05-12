В акватории Ладожского озера пресекли деятельность двух браконьеров

Нарушители могут отправиться за решетку на срок до пяти лет. Фото: pixabay.com

Нарушители могут отправиться за решетку на срок до пяти лет. Фото: pixabay.com

В акватории Ладожского озера, крупнейшего озера в России, благодаря действиям сотрудников транспортной полиции, пресечена браконьерская деятельность.

Во время профилактического рейда правоохранители заметили рыбачащих в озере местных жителей, в возрасте 40 и 41 года. Именно в том районе, где находились нарушители, рыбы, как правило, проплывают, спеша на нерест. Браконьеры растянули восемь лесковых сетей для ловли, что также запрещено на законодательном уровне.

За весь период противозаконной рыбалки злоумышленники поймали 123 рыбы, среди которых были плотва, лещ, щука и другие виды. Нарушители своими действиями причинили ущерб на сумму свыше 40 тысяч рублей. Оба доставлены в отделение МВД РФ на водном транспорте, им грозит уголовная ответственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реках Ленинградской области обнаружены десятки браконьерских сетей.