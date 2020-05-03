Из рек Ленобласти удалены десятки сетей браконьеров

Из рек Ленобласти удалены десятки сетей браконьеров
В Ленобласти пресекли браконьерство. Фото: pixabay.com

Инспекторы Росприроднадзора удалили десятки браконьерских сетей с акватории водных объектов Ленобласти. Из ловушек отпущены щуки, окуни, густеры и другие рыбы.

«Состояние рыб было удовлетворительным», — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Часть сетей обнаружена в устье реки Свирь, куда рыба заходит на нерест. Состояние самих ловушек указывает на то, что установлены они, вероятно, браконьерами-любителями.

Более «профессиональные» сети инспекторы Росприроднадзора сняли в акватории реки Паша и на озере Вялье.

В Ленинградской области действуют ограничения на ловлю рыбы в связи с тем, что некоторые особи идут на нерест. Рыбалка в этот период возможна только в специально отведенных местах. Инспекторы Росприпроднадзора проводят рейды по выявлению нарушителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти рыбак стал фигурантом уголовного дела за ловлю корюшки.

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