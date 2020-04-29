Рыбак попал под статью за ловлю корюшки в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов пресекли факт незаконного вылова «огуречной рыбы».

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе СПб ЛО МВД России на водном транспорте, во время рейда, направленного на пресечение браконьерской деятельности, правоохранители выявили факт незаконного вылова рыбы в акватории реки Волхов.

Рыбак из Ленинградской области на моторной лодке добывал корюшку в местах миграционных путей к месту нереста рыбы. Он ловил рыбу с помощью двух волокуш — запрещенного орудия лова.

Пока мужчину не поймали, он успел выловить более двух тысяч хвостов рыбы.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Рыбаку грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти поймали браконьеров за незаконной рыбалкой во время нереста.