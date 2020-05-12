Смольный выплатит по 1 млн рублей родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге родственники погибших пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия получат материальную помощь от города.

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что городские власти окажут любую помощь родным погибших, в том числе и материальную.

Эргашев уточнил, что близкие получат выплаты в размере 1 млн рублей. Вице-премьер отметил, что петербургские власти готовы помочь им любыми способами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК рассказал о ходе расследования дела о пожаре в больнице Святого Георгия. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.