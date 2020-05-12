СК рассказал о ходе расследования дела о пожаре в больнице Святого Георгия

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту смертельного пожара в городской больнице Святого Великомученика Георгия.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Напомним, все произошло утром во вторник, 12 мая, в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом. Предварительно, там произошло короткое замыкание аппарата ИВЛ. Жертвами пожара стали пять человек — четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 59 до 67 лет.

В СК сообщили, что на данный момент стражи порядка уже осмотрели место происшествия, допросили руководство медучреждения и медперсонал. Сейчас назначен комплекс различный экспертиз, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы имена погибших пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия.