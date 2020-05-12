Американский блогер погиб в день своего 25-летия

Блогер Кори Ла Бэрри, известный среди американских пользователей, получил смертельные травмы в ДТП. В день гибели ему исполнилось 25 лет.

Как сообщает издание TMZ, авария, которая унесла жизнь блогера, произошла в воскресенье, 10 мая. Во время ДТП Ла Бэрри был на пассажирском сидении. Машина ехала под управлением участника шоу «Мастер тату» Дэниэла Силва.

Издание пишет, что водитель по неизвестным причинам потерял контроль над управлением автомобилем, в результате чего вылетел с дороги, снес дорожный знак и врезался в дерево.

Водитель и пассажир были доставлены в больницу. Силва отделался легкими травмами, а Ла Бэрри не выжил. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону, где находился блогер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скандальный блогер Павел Петель погиб в аварии под Москвой.