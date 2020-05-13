В Соединенных Штатах могли занизить число жертв коронавируса

Настоящая статистика смертности от коронавируса в США может быть намного выше официальных данных.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистику по коронавирусу в мире, на данный момент в США зафиксировано не менее 80 тысяч смертей от коронавируса. Как заявил сенатор Берни Сандерс, по предположениям некоторых экспертов, реальные показатели могут быть в два раза выше.

По словам Энтони Фаучи, он не уверен, что эти показатели выше на 50%, однако «большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше этой цифры».

«Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как [пациенты с] COVID-19, потому что они не были госпитализированы», -заявил эксперт

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из США объяснили, как формируется иммунитет к коронавирусу.