Ночью на Бестужевской улице горела квартира

Ночью на Бестужевской улице горела квартира
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 13 мая в доме №15 на Бестужевской в Калининском районе произошел пожар. Там загорелась комната в двухкомнатной квартире.

Сообщение о пожаре поступило в 3:41. В ликвидации пожара участвовали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по городу. Горела обстановка на площади 12 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 5:12. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в подмосковном Красногорске среди ночи загорелся хоспис, расположенный на Тенистой улице. Были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации.

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