Цены на перелеты в России начали расти

Цены на перелеты в России начали расти
Резкий скачек возможен только из-за возобновления международных рейсов. Фото: pixabay

Стоимость перелетов по России увеличилась, несмотря на значительное падение спроса.

Так, средняя цена авиабилета в стране эконом-классом в одну сторону выросла на 12,3 % по сравнению с мартом этого же года.

Эксперт ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд отметил, сообщает «360», что цена на авиабилеты в апреле-мае увеличивается всегда, при этом компании поднимают их аккуратно. По мнению эксперта, резкий скачек возможен только из-за возобновления международных рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Россию вернулся седьмой самолет с военными из Италии. Все прилетевшие проходят термометрию и санитарный контроль. В среду, 13 мая, ожидается прибытие еще двух рейсов с российскими специалистами из Итальянской республики.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиабилеты авиация самолеты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель деревни Эдази убил бывшую жену садовыми ножницами и спрятал тело на ...
АПЛ разъяснила некоторые моменты о возобновлении сезона
Названы самые опасные места во время пандемии в Петербурге
Жириновский потребовал сократить число депутатов
В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявлено ни одного случая заражения ...
Цены на перелеты в России начали расти
В среду в Ленобласти ожидается мокрый снег и дождь
В Германии число заболевших коронавирусом превысило 171 тысячу человек