Цены на перелеты в России начали расти

Стоимость перелетов по России увеличилась, несмотря на значительное падение спроса.

Так, средняя цена авиабилета в стране эконом-классом в одну сторону выросла на 12,3 % по сравнению с мартом этого же года.

Эксперт ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд отметил, сообщает «360», что цена на авиабилеты в апреле-мае увеличивается всегда, при этом компании поднимают их аккуратно. По мнению эксперта, резкий скачек возможен только из-за возобновления международных рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Россию вернулся седьмой самолет с военными из Италии. Все прилетевшие проходят термометрию и санитарный контроль. В среду, 13 мая, ожидается прибытие еще двух рейсов с российскими специалистами из Итальянской республики.