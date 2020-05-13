Названы самые опасные места во время пандемии в Петербурге

Названы самые опасные места во время пандемии в Петербурге
Провести целый рабочий день в маске «затруднительно». Фото: pixabay

Петербург еще не преодолел пик заболеваемости и не вышел на плато. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по математическому моделированию распространения Covid-19 Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

Он отметил, что, согласно данным специалистов, в ближайшие две недели количество инфицированных новым вирусом в городе может вырасти вдвое. И добавил, что к 29 мая оно может составить около 12 тыс. человек.

Как сообщает «КП-Петербург», Боровков подчеркнул, что наиболее опасными зонами во время пандемии являются общественный транспорт и большие офисы.

Профессор отметил, что соблюдать социальную дистанцию в указанных местах трудно, а провести целый рабочий день в маске «затруднительно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторым петербуржцам предоставят выплаты для покупки медицинских масок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус маски новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель деревни Эдази убил бывшую жену садовыми ножницами и спрятал тело на ...
АПЛ разъяснила некоторые моменты о возобновлении сезона
Названы самые опасные места во время пандемии в Петербурге
Жириновский потребовал сократить число депутатов
В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявлено ни одного случая заражения ...
Цены на перелеты в России начали расти
В среду в Ленобласти ожидается мокрый снег и дождь
В Германии число заболевших коронавирусом превысило 171 тысячу человек