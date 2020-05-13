Некоторым петербуржцам предоставят выплаты для покупки медицинских масок

Власти Петербурга окажут финансовую помощь некоторым категориям граждан, чтобы они смогли приобрести маски и перчатки.

Выплаты в размере 800 рублей планируется предоставить пенсионерам, многодетным семьям, семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами, а также малообеспеченным семьям с детьми. Выплата в многодетных семьях предусмотрена на каждого ребенка, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на денежную помощь для приобретения масок и перчаток могут рассчитывать свыше 1,8 млн граждан. Число зараженных в Петербурге достигло более 8 тыс. человек, выздоровели 1 784 пациента, 58 человек умерли.

В городе начал действовать обязательный масочный режим. Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Без них горожан не будут пускать в магазины, многофункциональные центры и другие общественные помещения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 341 743 человека. Скончались 292 829 человек, при этом 1 602 436 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

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