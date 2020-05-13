Спасатели тушат полыхающую квартиру на проспекте Культуры, пострадали два человека

В Выборгском районе Петербурга в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Все случилось сегодня, 13 мая, в девятиэтажном доме №26 по проспекту Культуры. Фотографии пожара опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, пламя охватило однокомнатную квартиру на четвертом этаже здания, огонь распространился на 15 квадратных метров.

С балкона по автолестнице спасатели эвакуировали двух человек. После осмотра их госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на Бестужевской улице горела квартира. В ликвидации пожара участвовали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.