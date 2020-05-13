Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 647

В Грузии за сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число зараженных в стране достигло 647 человек, сообщает РИА «Новости».

Скончались от инфекции 11 человек. Выздоровели за минувшие сутки 23 пациента, всего — 372.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 344 513 человек. Скончались 292 937 человек, при этом 1 602 982 пациента выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.