В Петербурге еще пять человек умерли от коронавируса

В Петербурге еще пять человек умерли от коронавируса
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: rospotrebnadzor.ru

За сутки в Петербурге подтвердили пять смертей от коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в среду, 13 мая.

С начала пандемии в городе, по официальным данным, скончались 63 человека. Выздоровели 1 тыс. 848 пациентов.

Заразились за весь период 9 тыс. 146 человек. Прирост за 24 часа составил 435 заболевших. Тесты на коронавирус в городе проводят ежедневно. За последние сутки на наличие инфекции обследовали 9 тыс. 146 человек.

На карантине, по данным оперштаба, находятся 3 тыс. 474 человека. Из них 183 размещены в обсерваторе, 996 — на самоизоляции, 2 тыс. 295 — контактные.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире подтверждено более 4 млн 338 тыс. случаев коронавируса. Лидируют по числу зараженных США (1 млн 369 тыс.), Россия (242 тыс.), Испания (228 тыс.), Великобритания (227 тыс.) и Италия (221 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончался полицейский.

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