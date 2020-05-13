Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с коронавирусом

При этом дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 10,5 млрд рублей Фото: gov.spb.ru

При этом дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 10,5 млрд рублей Фото: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в среду, 13 мая, на заседании городского Законодательного собрания рассказал, во сколько обходится бюджету Петербурга борьба с пандемией коронавирусной инфекции.

Согласно заявлению градоначальника, уже сейчас борьба с СOVID-19 обходится городу в 17 миллиардов рублей. И это, уверен Беглов, еще не предел. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, скорее всего, к осени, поэтому сейчас, подчеркнул губернатор, необходимо экономить.

Правительство Санкт-Петербурга также предложило изменить распределение доходов и расходов города. Так, по новым подсчетам, доходы сокращаются на 15% и составят около 573 млрд рублей, а расходы — на 7%, то есть до 677 млрд. Таким образом, дефицит к концу года составит более 100 млрд рублей, что в два раза выше ожидаемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов объяснил, почему принято решение продлить действия ограничений в Петербурге.