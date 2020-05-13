Производители одежды в Петербурге переориентировались на пошив защитных масок

Основными заказчиками своей продукции в RedFox называют государственные больницы, но добавляют, что уже есть клиенты и среди частных компаний. Фото: pixabay.com

Основными заказчиками своей продукции в RedFox называют государственные больницы, но добавляют, что уже есть клиенты и среди частных компаний. Фото: pixabay.com

В период острого кризиса, затронувшего почти все сферы бизнеса, петербургские производители одежды решили обратить внимание на пошив медицинских масок и многоразовых защитных костюмов.

В частности, новую нишу заняли компании «БТК групп» и RedFox, специализирующаяся теперь на защитных масках. Первая компания, в свою очередь, уже запустила производство защитных костюмов, в которых медики смогут безопасно работать в опасных зонах, с пациентами, зараженными коронавирусом. Уже в мае компания планирует подготовить к продаже 30 тысяч таких костюмов.

Причем продукция будет поставляться не только в больницы Петербурга, но и клиники Ростовской области, Владивостока, Казани. Костюмы будут стоить 9,5 тысяч рублей за штуку и использовать их можно даже после окончания пандемии: например, в фармацевтике, передает РБК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что установленные в подземке Северной столицы аппараты по продаже защитных масок и перчаток опустели за несколько часов.