Жителя Петербурга обвиняют в попытке похищения и убийства человека

Жителя Петербурга обвиняют в попытке похищения и убийства человека
Петродворцовый районный суд рассмотрит дело по существу. Фото: pixabay.com

Петербуржцу вменяют сразу 5 преступлений: попытка похищения и убийства, вымогательство, незаконное приобретение и хранение оружия, а также его переделка.

По информации прокуратуры Северной столицы, в июле прошлого года преступник, с целью похищения потерпевшего пытался остановить его автомобиль, для чего бросил на дорогу перед движущимся авто ветку дерева, а жертве стал угрожать переделанным карабином.

Несмотря на это, потерпевший не остановился, что разозлило злоумышленника и он трижды выстрелил вслед удаляющемуся авто. После этого мужчина вымогал деньги у родственников своей жертвы, пугая их рассказами о совершенном нападении. Полиция задержала преступника во время передачи денег. Теперь наказание ему назначит суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области нашли девушку, которую похитили в Санкт-Петербурге.

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Жителя Петербурга обвиняют в попытке похищения и убийства человека
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