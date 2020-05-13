Следствие отказалось переквалифицировать дело сестер Хачатурян с убийства на самозащиту

В конце 2019 года Генпрокуратура вернула СК материалы в отношении Хачатурян с обвинительным заключением для двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера к младшей девушке, отказавшись передавать дела в суд. Фото: pixabay.com

В конце 2019 года Генпрокуратура вернула СК материалы в отношении Хачатурян с обвинительным заключением для двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера к младшей девушке, отказавшись передавать дела в суд. Фото: pixabay.com

Следственный комитет завершил дополнительное расследование в рамках уловного дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

Комитет отказался переквалифицировать действия девушек на самооборону, а не убийство, о чем ходатайствовала генпрокуратура РФ, передает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката одно из сестер, Алексея Липцера. Юрист подчеркнул, что защита не согласна с квалификацией действий девушек и продолжит добиваться снятия обвинений.

Напомним, что в июле 2018-го года в Москве был убит 57-летний Михаил Хачатурян. Под подозрение пали три его дочери. Позже стало известно, что мужчина применял к девочкам физическое и сексуальное насилие, что, однако, не послужило смягчающим обстоятельством. Сестры вину не признают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце апреля сменился заместитель главы Следственного Комитета, который занимал эту должность в течение 9 лет.