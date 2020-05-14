Жители спят: индекс самоизоляции в Петербурге почти достиг максимального

Ранним утром на улицах Петербурга почти никого нет. К 5:20 утра индекс самоизоляции составляет 4,8 балла из пяти возможных.

Так, утром в четверг, 13 мая, среди других городов-миллионников РФ Северная столица оказалась на восьмом месте. Согласно данным сервиса «Яндекс», последние дни город в основном держится в середине списка.

Первые три строчки заняли Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону с индексом 4,9 балла.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Исследователи установили, что возбудителем болезни является новый вирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наблюдается положительная динамика по коронавирусу. На протяжении недели количество госпитализированных с коронавирусом пациентов в Северной столице не увеличивается.