Во Всеволожске пожарные больше часа тушили полыхающий дом

Сегодня утром во Всеволожске загорелся частный дом. С огнем боролись восемь сотрудников пожарно-спасательной части.

Все случилось в четверг, 14 мая, в переулке Антоновский. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 04:55. К горящей постройке оперативно выехали спасатели.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по области, огнеборцы пытались сбить пламя больше часа.

К 5:35 огонь был потушен. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи погибших во время пожара в больнице Святого Георгия, где лечили больных коронавирусом, получат компенсацию. Им выплатят по миллиону рублей, о чем распорядился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.