300 машин убрали дороги Ленобласти от майского снега

В ночь на 14 мая на Ленинградскую область обрушился сильный снегопад. Дороги от последствий снегопада расчищали 300 машин.

На очистку региональных трасс по указанию дорожного комитета вышла уборочная техника районных ДРСУ. Особое внимание при уборке уделили самым загруженным магистралям области.

«Сейчас сильный мокрый снег сменился дождем, дорожники занимаются отводом воды с проезжей части», — сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

Нестабильная погода сохранится в ближайшие два дня. Ленобласть ждут ночные заморозки с падением температуры до минус 3 градусов, а также дождь и мокрый снег. В связи с этим дорожные службы переведены в режим повышенно готовности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге холодная погода продержится по меньшей мере до 20 мая. Горожан ждут кратковременные осадки, преимущественно в виде дождей.