Полиция раскрыла заказное убийство в Дранишниках

В Ленобласти полиция по горячим следам раскрыла заказное убийство.

Как стало известно gazeta.spb.ru, задержаны 44-летняя заказчица убийства и 35-летний исполнитель, который вместе со своим 55-летним приятелем в ночь с 30 апреля на 1 мая избили смерти 45-летнего жителя деревни Дранишники. Мужчина от полученных травм скончался 6 мая. По версии следствия, женщина попросила двоих подельников избить мужчину, пообещав денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленник поссорился со своей сожительницей, а также перешел от слов к делу и нанес ей несколько ударов. В результате женщина скончалась на месте от серьезности полученных травм. Для того, чтобы скрыть факт случившегося, преступник спрятал тело в подпольном помещении квартиры.