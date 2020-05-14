Парк «Монрепо» обзаведется фруктовым садом

В выборгском музее-заповеднике «Парк Монрепо» в скором времени восстановят фруктовый сад, который находился там в XIX веке.

Обо всем сообщили в пресс-службе парка. Специалисты уже приступили к возрождению сада с фруктовыми деревьями, на днях в «Монрепо» завезли саженцы.

Деревья прибыли в Ленинградскую область из питомника Германии. Теперь в парке будут расти 283 деревца яблони и груши.

Фруктовый сад появится слева от входа в парк, на своем прежнем месте, согласно по карте 1804 года. В «Монрепо» отметили, что этот сад в свои времена был одним из главных атрибутов дворянской усадьбы.

Напомним, что накануне парк был открыт для посетителей. Однако при его посещении есть некоторые условия: так, в парке можно прогуливаться по одному, парами и детьми. Кроме того, разрешается проводить экскурсии группами до пяти человек, при этом посетители должны соблюдать дистанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разрешены прогулки в парках и скверах.