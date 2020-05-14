К ДТП с плавающей в Фонтанке иномаркой прибыли водолазы и автокран

В Адмиралтейском районе Петербурга под воду ушла иномарка. Машина находится в 200-х метрах от места падения.

Все случилось сегодня, 14 мая, около 10 часов утра у дома №199 по набережной Фонтанки. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель за рулем Renault Logan въехал в стоящий Hyundai Solaris, который от удара пробил ограждение и съехал в воду. В машине был только водитель – ему из воды помогли выбраться прохожие. На место аварии прибыли водолазы и автокран.

Обошлось без пострадавших. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель авто остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить человека. В этот момент сзади к нему пристроился Renault.