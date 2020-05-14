Собянин рассказал, когда ждать смягчений ограничений

Мэр Москвы заявил, что нужно подождать как минимум неделю, чтобы принимать решения.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1». Он заявил, что пока рано говорить о смягчении ограничений из-за коронавируса, так как нужно немного подождать. Положение дел станет понятно только спустя одну-две недели после майских праздников. Власти хотят понять, насколько хорошо граждане соблюдали режим самоизоляции. Также важно, как скажется открытие строительства и промышленности на эпидемиологическую ситуацию. Если экспертов все устроит, то столица перейдет ко второму этапу снятия ограничений.

Собянин заявил, что в Москве планируют открыть МФЦ уже на следующей недели. Он напомнил, что очень важно носить маску и перчатки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин призвал не волноваться из-за коронавируса в Москве. Он уверяет, что число госпитализированных сильно не растет.