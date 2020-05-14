Собянин рассказал, когда ждать смягчений ограничений

Собянин рассказал, когда ждать смягчений ограничений
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы заявил, что нужно подождать как минимум неделю, чтобы принимать решения.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1». Он заявил, что пока рано говорить о смягчении ограничений из-за коронавируса, так как нужно немного подождать. Положение дел станет понятно только спустя одну-две недели после майских праздников. Власти хотят понять, насколько хорошо граждане соблюдали режим самоизоляции. Также важно, как скажется открытие строительства и промышленности на эпидемиологическую ситуацию. Если экспертов все устроит, то столица перейдет ко второму этапу снятия ограничений.

Собянин заявил, что в Москве планируют открыть МФЦ уже на следующей недели. Он напомнил, что очень важно носить маску и перчатки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин призвал не волноваться из-за коронавируса в Москве. Он уверяет, что число госпитализированных сильно не растет.

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