В Колпино «сотрудник Центробанка» обманул старушку почти на 3 млн рублей

В Колпинском районе Северной столицы мошенники «развели» пожилую петербурженку, заставив её перевести на чужой банковский счет почти 3 миллиона рублей.

С заявлением об обмане в правоохранительные органы Петербурга обратилась сама потерпевшая ночью 15 мая. Пенсионерка рассказала, что ей несколько раз звонил мужчина, представлявшийся «сотрудником Центробанка», который объяснял, что на её счете замечены подозрительные операции.

Для предотвращения мошеннических действий злоумышленник предложил женщине перевести деньги на другой счет. Преступник озвучил реквизиты, после чего петербурженка отправила аферистам все накопленное в размере 2,8 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пожара в своей квартире петербурженка лишилась колье и валюты.