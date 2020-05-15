Вор обокрал квартиру на Приморском проспекте на полмиллиона рублей

Вор обокрал квартиру на Приморском проспекте на полмиллиона рублей
За пару дней, что девушки не было дома, вор вынес из квартиры все, что посчитал ценным. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Северной столицы форточник забрался в квартиру безработной женщины и похитил деньги и драгоценности почти на полмиллиона рублей.

О случившемся в четверг, 14 мая, правоохранительным органам рассказала сама пострадавшая, 28-летняя петербурженка. Её квартира находится на первом этаже одного из домов по Приморскому проспекту, благодаря чему, видимо, злоумышленник смог проникнуть внутрь.

Пока девушка отсутствовала в течение пары дней, неизвестны преступник вынес из квартиры 600 евро, 900 долларов, 75 тысяч рублей и золотые украшения. Нанесенный материальный ущерб пострадавшая оценила в 448,7 тысяч рублей. К сожалению, в квартире и подъезде дома не были установлены сигнализация и видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело.

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