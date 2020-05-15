Вор обокрал квартиру на Приморском проспекте на полмиллиона рублей

За пару дней, что девушки не было дома, вор вынес из квартиры все, что посчитал ценным. Фото: pixabay.com

За пару дней, что девушки не было дома, вор вынес из квартиры все, что посчитал ценным. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Северной столицы форточник забрался в квартиру безработной женщины и похитил деньги и драгоценности почти на полмиллиона рублей.

О случившемся в четверг, 14 мая, правоохранительным органам рассказала сама пострадавшая, 28-летняя петербурженка. Её квартира находится на первом этаже одного из домов по Приморскому проспекту, благодаря чему, видимо, злоумышленник смог проникнуть внутрь.

Пока девушка отсутствовала в течение пары дней, неизвестны преступник вынес из квартиры 600 евро, 900 долларов, 75 тысяч рублей и золотые украшения. Нанесенный материальный ущерб пострадавшая оценила в 448,7 тысяч рублей. К сожалению, в квартире и подъезде дома не были установлены сигнализация и видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело.

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