Спрос на новостройки в России упали на треть

В России к маю этого года упал спрос на квартиры в новостройках. В целом по стране он снизился на 30%.
Как сообщает ТАСС, замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов рассказал, что до кризиса и пандемии, в феврале-марте, в среднем в неделю россияне покупали 300-350 тыс. кв.м. жилья. А на последней неделе апреля было продано всего 220 тыс. Такие показатели свидетельствуют о падении спроса на 30%.
При этом Белоусов отметил, что падение спроса на территории России неравномерное. В столице спрос снизился в два раза, однако в том же Новосибирске произошло относительно небольшое снижение продаж.
Эксперт считает, что такая тенденция связана с менее жесткими ограничительными мерами по сравнению со столицей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге резко снизились цены на посуточную аренду квартир.