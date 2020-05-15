Спрос на новостройки в России упали на треть

В России упал спрос на квартиры в новостройках. Фото: pixabay

В России упал спрос на квартиры в новостройках. Фото: pixabay

В России к маю этого года упал спрос на квартиры в новостройках. В целом по стране он снизился на 30%.

Как сообщает ТАСС, замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов рассказал, что до кризиса и пандемии, в феврале-марте, в среднем в неделю россияне покупали 300-350 тыс. кв.м. жилья. А на последней неделе апреля было продано всего 220 тыс. Такие показатели свидетельствуют о падении спроса на 30%.

При этом Белоусов отметил, что падение спроса на территории России неравномерное. В столице спрос снизился в два раза, однако в том же Новосибирске произошло относительно небольшое снижение продаж.

Эксперт считает, что такая тенденция связана с менее жесткими ограничительными мерами по сравнению со столицей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге резко снизились цены на посуточную аренду квартир.