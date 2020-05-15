СК занялся делом дебошира, устроившего драку в метро Петербурга

Следственный комитет обратил внимание на уголовное дело в отношении жителя Петербурга, напавшего на сотрудника метрополитена за просьбу надеть медицинскую маску при входе в подземку.
Теперь уголовное дело о побоях могут переквалифицировать по более тяжкой статье.
Все произошло 14 мая в вестибюле станции «Нарвская». Мужчина ударил контролера по лицу за то, что тот попросил его надеть защитную маску, сообщили в Следственном комитете. Подозреваемого задержал на месте.
Сейчас следователи занимаются вопросом о переквалифицировании действий злоумышленника по более тяжкой статье. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работника метро отправили в больницу, где ему уже оказали необходимую помощь и отпустили домой.