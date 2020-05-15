СК занялся делом дебошира, устроившего драку в метро Петербурга

СК занялся делом дебошира, устроившего драку в метро Петербурга
Что стало мотивом для такого экспрессивного поступка со стороны петербуржца, непонятно. Фото: Baltphoto

Следственный комитет обратил внимание на уголовное дело в отношении жителя Петербурга, напавшего на сотрудника метрополитена за просьбу надеть медицинскую маску при входе в подземку.

Теперь уголовное дело о побоях могут переквалифицировать по более тяжкой статье.

Все произошло 14 мая в вестибюле станции «Нарвская». Мужчина ударил контролера по лицу за то, что тот попросил его надеть защитную маску, сообщили в Следственном комитете. Подозреваемого задержал на месте.

Сейчас следователи занимаются вопросом о переквалифицировании действий злоумышленника по более тяжкой статье. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работника метро отправили в больницу, где ему уже оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
драка метро новости спб побои ск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти бесплатно раздадут 250 тыс. масок в мае
В 96 торговых центрах Петербурга прошли коронавирусные рейды
В метро Петербурга хулиган напал на пассажира с перцовым баллончиком
В индустрии красоты Петербурга произошел всплеск нелегальной деятельности
СК занялся делом дебошира, устроившего драку в метро Петербурга
Дожди в Ленобласти продолжатся и на выходных
Глава МИД заявил, что после завершения пандемии «свобода» общения ...
В Ленобласти открывается Кудровский проезд для автобусов