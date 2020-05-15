Петербурженка пожаловалась в суд на процедуру захоронения при COVID-19

Петербурженка пожаловалась в суд на процедуру захоронения при COVID-19
Выборгский районный суд зарегистрировал исковое заявление. Фото: Pixabay

В Петербурге в суд поступило исковое заявление Ирины Горяевой к городской больнице Святого Великомученика Георгия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Исковое заявление зарегистрировали в Выборгском районном суде. Жительница Петербурга потребовала устранить нарушения права на захоронение и взыскать компенсацию морального вреда.

В пресс-службе уточнили, что исковое заявление пока остается без движения, поскольку его подали с нарушением требований. Гражданка не предоставила все документы, подтверждающие обстоятельства, а также не оплатила госпошлину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выплатит по 1 млн рублей родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.

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Петербурженка пожаловалась в суд на процедуру захоронения при COVID-19