Петербурженка пожаловалась в суд на процедуру захоронения при COVID-19

В Петербурге в суд поступило исковое заявление Ирины Горяевой к городской больнице Святого Великомученика Георгия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Исковое заявление зарегистрировали в Выборгском районном суде. Жительница Петербурга потребовала устранить нарушения права на захоронение и взыскать компенсацию морального вреда.

В пресс-службе уточнили, что исковое заявление пока остается без движения, поскольку его подали с нарушением требований. Гражданка не предоставила все документы, подтверждающие обстоятельства, а также не оплатила госпошлину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выплатит по 1 млн рублей родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.