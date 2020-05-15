В Пушкине заработал новый временный госпиталь Минобороны РФ

Его уже посетил губернатор, чтобы проверить, как там обстоят дела.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. В Пушкине открылся временный стационар для больных коронавирусной инфекций. Инициатором появления госпиталя Минобороны РФ является президент России Владимир Путин. Глава города Александр Беглов заявил, что он отлично оборудован и готов принимать первых пациентов. Он отметил, что его удалось построить в кратчайшие сроки – менее чем за два месяца. Уточняется, что в учреждении могут лечить даже тяжелых больных.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге около 20 медицинских учреждений принимают больных коронавирусом. Ситуация остается стабильной, но количество зараженных с каждым днем растет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге анонимы «заминировали» больницы с коронавирусными больными. Отправлено оно было с адреса ilj.osin@yandex.com. В перечень попали десятки больниц и один суд.