Названо лекарство, побеждающее коронавирус за двое суток

Скворцова заявила, что оно не только профилактическое, но и лечебное.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщает РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала, что в борьбе с коронавирусом помогает противомалярийный препарат мефлохин. Большинство пациентов, которые его принимают, выздоравливают уже через двое суток.

Она отметила, что очень важна правильная дозировка – лекарства нужно выпивать совсем немного. Напоминаем, что мефлохин включен с писок препаратов, которые рекомендуют принимать зараженным в больницах.

Вакцины от коронавируса пока что нет, но ученые всего мира трудятся над ее созданием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским медикам выплатили 500 млн рублей. Кроме того, родным одного скончавшегося медработника выплатили компенсацию в размере одного миллиона рублей.